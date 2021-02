Berlusconi “Governo durerà il tempo necessario | faremo la nostra parte”

(Di martedì 9 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Ho confermato al presidente incaricato il sostegno di Forza Italia, con la sollecitazione ad adottare scelte di grande profilo, tenendo conto delle indicazioni dei partiti, ma decidendo in piena autonomia. Quello che nasce è unche si fonda sull’unità del Paese e delle forze politiche senza preclusione alcuna”. Lo ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio, al termine delle consultazioni con il premier incaricato, Mario Draghi.“Questo naturalmente non significa la nascita di una maggioranza politica fra partiti alternativi fra loro per cultura, per storia, per valori di riferimento – ha proseguito-. E’ invece la risposta ad una grave emergenza eper ila superare questa drammatica crisi sanitaria, sociale ...

