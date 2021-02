Berlusconi a Roma per le consultazioni con Draghi | guiderà la delegazione di Forza Italia

berlusconi : Arrivato a Roma: parteciperò alle consultazioni con il presidente del Consiglio incaricato, professor Mario Draghi. - MediasetTgcom24 : Crisi, Berlusconi atterrato a Roma: andrà a consultazioni Draghi #governodraghi - Agenzia_Ansa : #Berlusconi a Roma, guiderà la delegazione di #ForzaItalia alle #consultazioni con #Draghi #governo #ANSA - Spyto_ : RT @eziomauro: Governo Draghi, al via le consultazioni con i big. Berlusconi arrivato a Roma, guiderà la delegazione di FI. Leu ci sarà: 'D… - paolacervelli : RT @berlusconi: Arrivato a Roma: parteciperò alle consultazioni con il presidente del Consiglio incaricato, professor Mario Draghi. https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi Roma

Silvioparteciperà oggi alle consultazioni con il premier incaricato Mario Draghi. L'ex premier è da poco arrivato a. In una intervista a 'Repubblica' Silvioha ribadito il sì pieno e convinto di Forza Italia al governo Draghi. 'Perché - ha spiegato - circostanze eccezionali richiedono risposte ...'Arrivato a- scrivesui suoi canali social - per partecipare alle consultazioni con il presidente del Consiglio incaricato, professor Mario Draghi'.per la prima volta si ...“Draghi – dice Berlusconi – ha davanti a sé un compito difficile, ma deve riuscire nel suo intento. Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, in un’intervista a La Repubblica, spiega il sì a Mario ...E' il giorno dei "big" al secondo giro di consultazioni del presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi. Dopo Maie, a incontrare il premier incaricato è stata la delegazione di Leu, che vuole la ...