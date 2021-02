Berebuono | Portavoce innovativo dell’Enogastronomia Italiana

Leggi su influencertoday

(Di martedì 9 febbraio 2021)e’ una community nata nel 2018 con l’intento di far conoscere ed esplorare tutte le meraviglie enogastronomiche di una realta’ ancora forte e pregnante di cultura e tradizioni chiamata Italia, attraverso recensioni sia in italiano che in inglese con accostamenti classici quali Cibo-Vino e originali come quelli tra i vini i libri e la musica. La mente di tutto e’ un giovanissimo professionista del settore della ristorazione: Alessio Fattori, 24 anni che dopo numerose esperienze all’estero tra le quali spiccano Walt Disney World in Florida, Ritz Carlton Bahrain negli Emirati Arabi e l’Australia ha deciso di unire tutte le sue conoscenze e passioni in un’unica piattaforma che con costanza e amore ha creato piu’ di 160 collaborazioni e contatti con aziende e realta’ vinicole superando la soglia dei 10.500 followers. Il suo braccio destro e’ Federica Fattori, di ...