Benessere degli animali: la proposta di un’etichetta che valuta il metodo di allevamento (Di martedì 9 febbraio 2021) Da dove viene il latte e il formaggio che consumiamo? Da che tipo di allevamento? Come vivono le mucche che producono il cibo di cui noi ci nutriamo? La domanda non è banale, anzi, ha una fondamentale importanza. Perché se ormai è chiaro a tutti noi che il cibo che mangiamo fa la differenza, sia per la nostra salute che per la salute del mondo, dovremmo di conseguenza preoccuparci di sapere come viene prodotto quello che scegliamo di consumare. Leggi su vanityfair (Di martedì 9 febbraio 2021) Da dove viene il latte e il formaggio che consumiamo? Da che tipo di allevamento? Come vivono le mucche che producono il cibo di cui noi ci nutriamo? La domanda non è banale, anzi, ha una fondamentale importanza. Perché se ormai è chiaro a tutti noi che il cibo che mangiamo fa la differenza, sia per la nostra salute che per la salute del mondo, dovremmo di conseguenza preoccuparci di sapere come viene prodotto quello che scegliamo di consumare.

cuccia_la : I prodotti Oasy World of Love (@oasyitalia) li trovi a La Cuccia!!! Da oggi a La Cuccia puoi trovare i prodotti O… - kar_mein : @salvo97midolo @PrRossi67 @f_ronchetti Vedi, come cittadino dovresti tu chiedere i fondi per permettere alle nuove… - michelaserafin4 : RT @milefab: È necessario pensare anche a politiche relative al benessere degli animali...so che in questo periodo a qualcuno può sembrare… - MichelMercury : RT @BI_Italia: La salute mentale ha ricadute importanti su diversi ambiti della vita degli individui legati al benessere. In ambito lavorat… - BI_Italia : La salute mentale ha ricadute importanti su diversi ambiti della vita degli individui legati al benessere. In ambit… -