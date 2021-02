Bello sopra, inquinatissimo sotto (Di martedì 9 febbraio 2021) Secondo una ricerca lo Stretto di Messina ha lo sconfortante record di fondale con la maggior quantità di oggetti per metro quadrato. La responsabilità di questo «immondezzaio»? Della popolazione che non rispetta il mare. Nel suo lento declino, il nostro Paese ha recentemente segnato alcuni primati negativi in campo ambientale. Avevamo appena appreso che Brescia è la prima città europea per tasso di decessi da polveri sottili, Milano la quinta per le morti da diossido di azoto e la Pianura padana la peggiore area europea per rischio di mortalità da sostanze inquinanti. Ora veniamo a sapere di un primato ancora più sconfortante: siamo i primi al mondo per inquinamento dei fondali marini. Il «merito» va tutto allo Stretto di Messina che, secondo una meta-ricerca pubblicata su Environmental Research Letters, avrebbe la maggiore quantità di oggetti per chilometro quadrato depositati sul ... Leggi su panorama (Di martedì 9 febbraio 2021) Secondo una ricerca lo Stretto di Messina ha lo sconfortante record di fondale con la maggior quantità di oggetti per metro quadrato. La responsabilità di questo «immondezzaio»? Della popolazione che non rispetta il mare. Nel suo lento declino, il nostro Paese ha recentemente segnato alcuni primati negativi in campo ambientale. Avevamo appena appreso che Brescia è la prima città europea per tasso di decessi da polveri sottili, Milano la quinta per le morti da diossido di azoto e la Pianura padana la peggiore area europea per rischio di mortalità da sostanze inquinanti. Ora veniamo a sapere di un primato ancora più sconfortante: siamo i primi al mondo per inquinamento dei fondali marini. Il «merito» va tutto allo Stretto di Messina che, secondo una meta-ricerca pubblicata su Environmental Research Letters, avrebbe la maggiore quantità di oggetti per chilometro quadrato depositati sul ...

