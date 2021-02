Belen Rodriguez incinta | ' Sono al quinto mese di gravidanza'

(Di martedì 9 febbraio 2021) Sul numero di "Chi" in edicola questa settimanaconferma per la prima volta, le voci di una dolce attesa che si inseguono da qualche settimana .entrata neldi ...

zazoomblog : Belen Rodriguez incinta di Antonino Spinalbese al quinto mese e vittima di insulti: “Tanti pregiudizi su di me” -… - infoitcultura : Belen Rodriguez al quinto mese di gravidanza: ecco le nuove foto - infoitcultura : Belen Rodriguez, annuncio ufficiale: “Vi svelo il sesso del bambino” – FOTO - CronacaSocial : ?? #BelenRodriguez è incinta, ora è ufficiale. Arriva l'annuncio. Chi è il padre? LEGGI ?? - OptiMagazine : #Belen Rodriguez incinta di Antonino #Spinalbese al quinto mese e vittima di insulti. Che ne pensate? -

Ultime Notizie dalla rete : Belen Rodriguez

Sul numero di "Chi" in edicola questa settimanaconferma per la prima volta, le voci di una dolce attesa che si inseguono da qualche settimana . Sono entrata nel quinto mese di gravidanza, sono felicissima , rivela la showgirl al ...I rumors si rincorrevano da tempo, ora su Chi , in edicola il 10 febbraio, la conferma dalla stessa: 'Sono entrata nel quinto mese di gravidanza '. Dopo la separazione, la seconda, da Stefano De Martino, con cui ha avuto il primogenito Santiago,sembra aver trovato una nuova ...La nostra storia ci ha travolto e volevamo sempre di più e io sono così, non sono una che dice “Aspettiamo”. L'ex moglie di Stefano De Martino ha raccontato l'emozione del primo bacio con Antonino :.Un dirigente scolastico di Floridia, in piena emergenza sanitaria, ha organizzato una festa di Carnevale nelle aule dell'istituto. L'iniziativa è stata revocata dopo le pressioni del sindaco. L'artico ...