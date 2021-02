Belen Rodriguez è incinta | la showgirl conferma i rumors | «Sento che sarà una bambina»

(Di martedì 9 febbraio 2021) Dopo aver archiviato la sua storia d’amore con il suo ex marito Stefano De Martino,ha ritrovato la serenità tra le braccia di Antonino Spinalbese. L’ex hairstylist di Coppola e lastanno insieme da ben otto mesi e fra poco diventeranno genitori. Dunque,si prepara a diventare madre per la seconda volta. La, infatti, è già mamma di Santiago, nato dal suo precedente matrimonio. Dopo mesi disulla sua presunta gravidanza,hato di essereal settimanale Chi. La bella argentina ha rilasciato una lunga intervista attraverso la quale ha aperto il suo cuore ai suoi numerosi ammiratori. Leggi anche –>...

Era il mio genere, per me è stato un colpo di fulmine', ha detto, che lo ha definito 'un uomo gentile', nonostante a lei siano sempre 'piaciuti gli stronzi'. 'Il sesso del bambino non lo ...Sul numero di 'Chi' di questa settimana, l a showgirl argentinaconferma per la prima volta, le voci di una dolce attesa che si inseguono da qualche settimana.: "Sono entrata nel quinto mese di gravidanza" "Sono entrata nel quinto ...Belen Rodriguez è incinta: ora è ufficiale. È stata la stessa showgirl argentina a comunicare la gravidanza, al settimanale Chi che le ha dedicato la sua copertina di ...Belen Rodriguez incinta di cinque mesi, arriva la conferma ufficiale tra le pagine del settimanale "Chi", ecco la prima intervista con Antonino Spinalbese.