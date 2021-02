Belen Rodriguez conferma la gravidanza e mostra il pancione | “Sono felicissima”

Leggi su teleclubitalia

(Di martedì 9 febbraio 2021)è in dolce attesa. Are laè la stessa showgirl, intervistata dal settimana Chi. Alla testata, diretta da Alfonso Signorini, la showgirl ipotizza di aspettare una bambina, come già era stato spifferato durante la puntata di Ogni Mattina su Tv8. La bella showgirl argentina ha raccontato della sua storia d’amore con Antonino L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.