Belen Rodriguez al quinto mese di gravidanza | ecco le nuove foto

(Di martedì 9 febbraio 2021)ed Antonino Spinalbese sono al settimo cielo ed attendono con ansia l’arrivo del nascituro al quale mancano solo quattro mesi.si trova infatti aldie sfoggia un sorriso ed una felicità che solo la maternità può regalare. La showgirl argentina si sbilancia sul sesso del bambino e crede si tratterà di una femminuccia. Per la donna, si tratta del secondo figlio dopo Santiago De Martino, nato nel 2013 dalla precedente relazione col ballerino Stefano De Martino.le dichiarazioni dial settimanale Chi: “Sono aldie sono felicissima. Sento che sarà una bambina; per la prima volta amo un ...

Era il mio genere, per me è stato un colpo di fulmine', ha detto, che lo ha definito 'un uomo gentile', nonostante a lei siano sempre 'piaciuti gli stronzi'. 'Il sesso del bambino non lo ...Sul numero di 'Chi' di questa settimana, l a showgirl argentinaconferma per la prima volta, le voci di una dolce attesa che si inseguono da qualche settimana.: "Sono entrata nel quinto mese di gravidanza" "Sono entrata nel quinto ...Non sempre i gossip e i rumors che sono usciti su Belén Rodriguez, nel tempo, si sono confermati essere veritieri ma questa volta la parola che arriva a consacrare il tutto è proprio quella della show ...La showgirl conferma le voci di una gravidanza che si rincorrevano da qualche settimana. A renderla nuovamente madre è il compagno Antonino Spinalbese ...