Belen e la sorella di Antonio amiche del cuore? (Di martedì 9 febbraio 2021) Belen ha iniziato questa settimana non curandosi delle critiche mosse contro di lei negli ultimi giorni. La showgirl argentina si è infatti mostrata felice e sorridente in compagnia del suo amore Antonio Spinalbese e di sua sorella Lucia. Belen negli ultimi giorni è stata duramente criticata, sia per il suo comportamento in seguito al terribile lutto che ha colpito Stefano De Martino; sia per la sua seconda foto rubata Articolo completo: dal blog SoloDonna

