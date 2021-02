Belen conferma la gravidanza | “Incinta dopo quattro mesi di relazione | non sono una che aspetta”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiRodriguez e Antonino Spinalbese escono ufficialmente allo scoperto. La showgirl ha confessato al settimanale Chi di essere in dolce attesa. La 36enne argentina avrà dunque un figlio o una figlia dall’hair stylist, di undici anni più giovane e al quale è legata da otto. L’intervista uscirà nel numero in edicola domani ma, nel frattempo, è stata già resa nota la copertina che fuga qualsiasi dubbio., come riportato dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, è al quinto mese die dovrebbe partorire verso la fine della primavera. Top secret il sesso del bebè ma la futura mamma sembra certa sulla possibilità di avere una femminuccia. “Per me è stato un colpo di fulmine. Antonino è completamente diverso da tutte le persone che ho incontrato. Mi...