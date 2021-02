BB Biotech | il calendario finanziario del 2021

(Di martedì 9 febbraio 2021) (Teleborsa) – BBha comunicato le date di diffusione al pubblico dei risultati economico – finanziari e di eventuali dividendi che saranno esaminati dal Consiglio di Amministrazione e dall’Assemblea degli Azionisti nel corso del.La Società ha sottolineato che in seguito, saranno comunicate le date in cui verranno organizzati gli incontri con la comunità finanziaria. Venerdì 22/01/CDA: Portafoglio al 31 dicembre 2020 Venerdì 19/02/CDA: Rapporto annuale 2020 Giovedì 18/03/Assemblea: Assemblea Generale Lunedì 22/03/Proposta di stacco del dividendo con pagamento il 24 marzoVenerdì 23/04/CDA: Rapporto trimestrale al 31 marzoVenerdì 23/07/CDA: Rapporto semestrale ...

