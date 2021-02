Basket | Hrvoje Peric firma per almeno un mese con Trieste e sarà in campo in Coppa Italia

(Di martedì 9 febbraio 2021)ritorna a. Il croato, ormai veterano di lungo corso del campionatono, è di nuovo un giocatore dell’Allianz, che loper une lo porta anche alle Final Eight di, dove venerdì la formazione di Eugenio Dalmasson sfiderà l’Happy Casa Brindisi nei quarti di finale. Nella presente stagione,, ala-centro classe ’85 di Dubrovnik, aveva disputato tre partite con Ferrara in A2: le due con le romane (Euroe Stella Azzurra) e quella con San Severo. A, nell’annata incompiuta, viaggiava a 10.1 punti e 4.6 rimbalzi di media a gara. In questa fattispecie arriva per sostituire Andrejs Grazulis: il lettone, infatti, si è infortunato al menisco del ...

VanoliCremona - Allianz Pallacanestro Trieste 80-101 Di Marco Arcari . Grande vittoria dell' ...al "Lobito" di diventare il giocatore con più punti in maglia Trieste in LBA (superato...... 0/0), Matteo Fabbri 0 (0/0, 0/0),Peric 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi : 17 / 24 Rimbalzi : 30 8 + 22 (Luca Vencato 8) Assist : 12 (Kenny Hasbrouck, Luca Vencato 4) GeVi Napoli: Eric ...Hrvoje Peric ritorna a Trieste. Il croato, ormai veterano di lungo corso del campionato italiano, è di nuovo un giocatore dell'Allianz, che lo firma per un mese e lo porta anche alle Final Eight di Co ...Sarà una trasferta storica quella che vedrà impegnata l’Allianz Pallacanestro Trieste a Milano per le Frecciarossa Final Eight di Coppa Italia, un r ...