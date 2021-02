(Di martedì 9 febbraio 2021) Si è scatenato un vero e proprio caos dopo le decisioni del giudice sportivo: Roberto, il vice di Andrea Pirlo allantus è stato squalificato per due. L’accusa è quella di “avere, al 45° del primo tempo, contestato una decisione arbitrale, rivolgendo al Direttore di gara un’espressione insultante”. I tifosi bianconeri hanno protestato senza mezzi termini e tirato in ballo anche episodi precedenti che riguardano Inter e Milan. L’episodio si è verificato in occasione della partita della 21esima giornata del campionato di Serie A che ha visto il successo dei bianconeri con il risultato di 2-0 grazie alle reti messe a segno da Cristiano Ronaldo e l’autogol di Ibanez. La squalifica discatena il web Foto di Matteo Bazzi / AnsaIn particolar modo il riferimento principale è rivolto ad ...

zazoomblog : “Baronio ha preso più giornate di Oriali e Lukaku-Ibra poi è la Juve che comanda” le reazioni sono furiose - #“Bar… - Ilmatbra : #Baronio ha preso più giornate di squalifica di #Oriali (che voleva mettere le mani addosso all'arbitro, eh). Ma la #Juve comanda, certo. - MarcoReNer_azz : Baronio ha preso 2 giornate dopo Juve/Roma. Me lo dite dopo posso leggerlo? Oriali prese una giornata e ci fecero p… - Romanito_21 : Oriali ha contestato più volte le decisioni arbitrali , è entrato in campo e ha tentato un faccia a faccia con l'ar… - MarcoReNer_azz : Chissà cosa pensa l’amico di Pirlo e Baronio, Adani, nel vedere giocare la Juve alla “Allegri” (da lui tanto odiato… -

Ultime Notizie dalla rete : Baronio preso

Sport Fanpage

Proteste dalla panchina bianconera conche viene allontanato dall'arbitro. Sul corner di ...Alex Sandro in leggero ritardo 37' primo giallo anche per Arthur con Mkhitaryan che gli aveva...... Tudor,e tutto lo staff. Quando la partita si mette male, vedi gol di Vlahovic dopo 2 ... Pirlo: 'La sentenza? Hannoin giro le altre squadre' Cosa fare? A Pirlo va dato tempo. Vincere, in ...Si è scatenato un vero e proprio caos dopo le decisioni del giudice sportivo: Roberto Baronio, il vice di Andrea Pirlo alla Juventus è stato squalificato per due giornate. L’accusa è quella di “avere, ...Roberto Baronio collaboratore tecnico e vice di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus è stato squalificato per due turni dal Giudice Sportivo ...