Bari | ufficiale Carrera nuovo allenatore

(Di martedì 9 febbraio 2021) Adesso è: Massimoè ildele prende il posto dell'esonerato Gaetano Auteri. Il comunicato del club pugliese: SSCrende noto l’accordo tra la Società biancorossa e il tecnico Massimoche assumerà l’incarico di Responsabile Tecnico della Prima Squadra fino al prossimo giugno, con prolungamento automatico fino al giugno 2022 in caso di promozione. Con lui Colonello (in seconda) e D’Urbano (preparatore atletico)Domani, definite le pratiche di tesseramento, il neo tecnico dirigerà il suo primo allenamento., nato a Pozzuolo Martesana (Milano) il 22 aprile del '64, è il 71°della storia biancorossa, lui che ha già vestito la maglia dei galletti ...

SSC Bari rende noto l'accordo tra la Società biancorossa e il tecnico Massimo Carrera che assumerà l'incarico di Responsabile Tecnico della Prima Squadra fino al ...
Massimo Carrera è il nuovo allenatore del Bari. Ad annunciarlo la società biancorossa com l'annuncio sul proprio sito ufficiale, in cui comuinica anche la scelta ...