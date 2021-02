Bari | dopo Auteri licenziato anche il ds Romairone

(Di martedì 9 febbraio 2021) Ilha fatto fuori oggi il tecnico Gaetanoe nel pomeriggioil dsla sconfitta di domenica con la Viterbese. Questi i comunicato del club pugliese: SSCcomunica la decisione di sollevare dall'incarico il Direttore Sportivo Giancarlo. Al dirigente va il ringraziamento per quanto fatto in questi mesi di collaborazione portati avanti con impegno e professionalità, unitamente ai migliori auguri per un futuro denso di soddisfazioni e successi.caption id="attachment 1022669" align="alignnone" width="924"/captionSSCcomunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra il Sig. Gaetano. La Società ...

...della rapina a mano armata avvenuta lo scorso 12 luglio in un centro scommesse di Molfetta (). ...sette mesi di indagini, di incrocio di dati di tabulati telefonici e delle immagini delle ...Si conclude l'esperienza di Gaetano Auteri,cinque mesi, 42 punti in 22 gare e un ritardo di 14 punti sulla Ternana capolista. Carrera ex difensore deldal 1986 al 1991 con 156 presenze e 4 ...dopo le due sconfitte contro Teramo e Viterbese e il deludente pareggio contro la Cavese ha deciso di esonerare Gaetano Auteri ma anche il direttore sportivo Giancarlo Romairone, ritenendolo dunque ...Secondo quanto riportato da Sky Sport, è arrivata in questi minuti che la firma che ufficializza il nuovo allenatore del Bari: Massimo Carrera.