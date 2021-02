Barcellona, il Camp Nou diventerà un centro per i vaccini anti-Covid (Di martedì 9 febbraio 2021) Il Camp Nou diventerà un centro di vaccinazione di massa per debellare la pandemia di Covid-19: i dettagli Il Dipartimento di Salute della Generalitat de Catalunya starebbe organizzando la logistica per sfruttare il Camp Nou, stadio del Barcellona, come centro di vaccinazione di massa. Lo riporta Onze. Lo spazio attorno all’impianto garantirebbe tutti i requisiti richiesti. La dirigenza avrebbe già dato l’ok che dovrà, però, poi essere confermato dopo l’approvazione del futuro presidente che verrà eletto nelle prossime settimane. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 febbraio 2021) IlNouundi vaccinazione di massa per debellare la pandemia di-19: i dettagli Il Dipartimento di Salute della Generalitat de Catalunya starebbe organizzando la logistica per sfruttare ilNou, stadio del, comedi vaccinazione di massa. Lo riporta Onze. Lo spazio attorno all’impianto garrebbe tutti i requisiti richiesti. La dirigenza avrebbe già dato l’ok che dovrà, però, poi essere confermato dopo l’approvazione del futuro presidente che verrà eletto nelle prossime settimane. Leggi su Calcionews24.com

Fprime86 : RT @DiMarzio: #Barcellona | #Koeman non ha dubbi: vuole che il #CampNou diventi un centro di vaccinazione - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: #Barcellona | #Koeman non ha dubbi: vuole che il #CampNou diventi un centro di vaccinazione - DiMarzio : #Barcellona | #Koeman non ha dubbi: vuole che il #CampNou diventi un centro di vaccinazione - GoalItalia : Brutte notizie per il PSG: al Camp Nou senza Di Maria ????? Lo annuncia Pochettino ?? - sportface2016 : #Barcellona | Il #CampNou come centro per vaccinazioni anti #Covid19 -