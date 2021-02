Barcellona | il Camp Nou designato come centro di vaccinazione

(Di martedì 9 febbraio 2021) Riportare le persone allo stadio per una giusta causa: la Generalitat catalana vede ilo Nouluogo ideale per ladi massa L’indiscrezione arriva direttamente dalla Spagna e potrebbe rappresentare una prima volta per il mondo dello sport: il Noudisarebbe statodidi massa contro il Covid-19. Il Dipartimento della Salute della Generalitat catalana ha identificato l’impianto sportivo del club blaugranaluogo ideale per accogliere un gran numero di persone in sicurezza: la casa del Barca, infatti, possiede spazi ampi, accessi numerosi e un parcheggio dalla capienza ottimale. La notizia è stata lanciata su “Onze” a TV3 e appare ...

Il programma "Onze" di Esport3 riporta che il Dipartimento della Salute della Generalitat sta preparando la logistica per rendere ilNou diun un centro di vaccinazione di massa. Il ...Il Noudipotrebbe diventare il centro di vaccinazione di massa contro la pandemia Covid - 19 nella città spagnola. Ad annunciarlo è il programma 'Onze' di TV3 . Il Dipartimento della Salute ...Come già avvenuto allo Yankee Stadium di New York, lo stadio del Barcellona si trasforma in un centro di vaccinazione di massa ...Le autorità mediche hanno indicato lo stadio come miglior centro in cui poter avviare la somministrazione di massa del vaccino anti Covid. Cosa manca.