Barcellona, il Camp Nou come centro di vaccinazione di massa (Di martedì 9 febbraio 2021) La Spagna come gli Stati Uniti. Il Dipartimento di Salute della Generalitat de Catalunya, stando a quanto riportato dal programma di Esport3 "Onze", starebbe valutando la possibilità di sfruttare il Camp Nou come centro di vaccinazione anti-covid, sfruttando tutta la zona dello stadio blaugrana. Intanto la dirigenza ha già dato l'ok, così come segretario della sanità pubblica della Catalogna Jose Maria Argimon, che sui social ha dichiarato"Abbiamo preso un primo contatto con il Barça, ci interessano spazi emblematici come il Camp Nou o la Sagrada Familia", ma per la conferma bisognerà aspettare l'approvazione del futuro presidente che sarà eletto nelle prossime settimane. SportFace.

