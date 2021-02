Bankitalia | calano le sofferenze bancarie

Leggi su quifinanza

(Di martedì 9 febbraio 2021) (Teleborsa) – Nel mese di dicembre ledelle banche sono diminuite del 19,5 per cento sui dodici mesi (a novembre la riduzione era stata dell’11,9 per cento); la variazione “può risentire dell’effetto di operazioni di cartolarizzazione”. Lo ha reso noto la Banca d’Italia che ha diffuso la pubblicazione “Banche e moneta: serie nazionali”. I depositi del settore privato sono cresciuti dell’11,1 per cento sui dodici mesi (contro l’8,7 a novembre); la raccolta obbligazionaria è diminuita del 7,6 per cento sullo stesso periodo dell’anno precedente (-9 a novembre). I tassi passivi sul complesso dei depositi in essere sono stati pari allo 0,33 per cento (come nel mese precedente). A dicembre i prestiti al settore privato sono cresciuti del 4,7 per cento sui dodici mesi (come nel mese precedente). I prestiti alle famiglie sono aumentati del 2,2 per cento sui dodici ...