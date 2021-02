Banche, assicurazioni, hedge: chi c’è dietro la «BTp-mania» (Di martedì 9 febbraio 2021) Gli speculatori chiudono le posizioni «ribassiste», gli investitori esteri hanno ancora margine per riportare i portafogli al livello pre-Covid Leggi su ilsole24ore (Di martedì 9 febbraio 2021) Gli speculatori chiudono le posizioni «ribassiste», gli investitori esteri hanno ancora margine per riportare i portafogli al livello pre-Covid

Ultime Notizie dalla rete : Banche assicurazioni Mario Draghi e il nuovo MIRACOLO ITALIANO

Ci sono assicurazioni, fondi e banche estere. Ma anche istituti italiani. Qualcuno segnala anche piccoli risparmiatori. E, soprattutto nei giorni scorsi, una certa operatività sui BTp futures è stata ...

'La legge sull'eID è un modello in termini di regolamentazione'

È per questo motivo che si sono unite nella società Swiss Sign Group (consorzio che riunisce la Posta Svizzera, le FFS, la Swisscom, Six, le grandi banche e le assicurazioni, ndt.). Certo, sono ...

Banche, assicurazioni, hedge: chi c'è dietro la «BTp-mania» Il Sole 24 ORE I migliori mutui verdi febbraio 2021

I mutui verdi sono adatti a chi compra o ristruttura casa in ottica di efficienza energetica. Si può scegliere tra un mutuo a tasso fisso e variabile.

Mario Draghi e il nuovo MIRACOLO ITALIANO

L’arrivo di Mario Draghi è stato come una panacea per il mercato italiano. Borsa in festa, Spread BTP Bund che collassa verso livelli visti solo tanto tempo fa. Questo è il valore della persona. Colui ...

Ci sono assicurazioni, fondi e banche estere. Ma anche istituti italiani. Qualcuno segnala anche piccoli risparmiatori. E, soprattutto nei giorni scorsi, una certa operatività sui BTp futures è stata ...

È per questo motivo che si sono unite nella società Swiss Sign Group (consorzio che riunisce la Posta Svizzera, le FFS, la Swisscom, Six, le grandi banche e le assicurazioni, ndt.). Certo, sono ...

I mutui verdi sono adatti a chi compra o ristruttura casa in ottica di efficienza energetica. Si può scegliere tra un mutuo a tasso fisso e variabile.

L'arrivo di Mario Draghi è stato come una panacea per il mercato italiano. Borsa in festa, Spread BTP Bund che collassa verso livelli visti solo tanto tempo fa. Questo è il valore della persona.