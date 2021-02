Bambina di 9 anni risulta positiva al Covid: dopo due giorni muore nel sonno (Di martedì 9 febbraio 2021) Bimba muore nel sonno dopo essere risultata positiva al Covid. La tragica fine di Makenzie Gongora, nove anni, è accaduta in Texas. Mentre era a scuola la piccola aveva avvertito un fortissimo mal di testa e mal di stomaco tanto da voler tornare a casa. La madre di Makenzie, constatato lo stato febbrile della figlia, l’ha subito portata alla clinica privata più vicina per un tampone. In poche ore si è saputo che la bimba era positiva, ma il giorno dopo la febbre è sparita. Sopraggiunto qualche problema respiratorio la bimba era comunque rimasta a casa con la mamma che, a due giorni esatti dalla diagnosi di Coronavirus, l’ha messa a letto per la notte per poi risvegliarsi la mattina successiva e scoprire che Makenzie ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) Bimbanelesseretaal. La tragica fine di Makenzie Gongora, nove, è accaduta in Texas. Mentre era a scuola la piccola aveva avvertito un fortissimo mal di testa e mal di stomaco tanto da voler tornare a casa. La madre di Makenzie, constatato lo stato febbrile della figlia, l’ha subito portata alla clinica privata più vicina per un tampone. In poche ore si è saputo che la bimba era, ma il giornola febbre è sparita. Sopraggiunto qualche problema respiratorio la bimba era comunque rimasta a casa con la mamma che, a dueesatti dalla diagnosi di Coronavirus, l’ha messa a letto per la notte per poi risvegliarsi la mattina successiva e scoprire che Makenzie ...

