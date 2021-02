Avete mai visto Elettra Lamborghini da piccola? Frangetta e occhi azzurrissimi [FOTO] (Di martedì 9 febbraio 2021) “Elettra… Elettra Lamborghini!” a Sanremo 2020 è stata sempre introdotta così; con il suo brano “Musica e il resto scompare” Lamborghini ha conquistato anche il palco dell’Ariston. È una delle figure dello showbiz nostrano più amate. Piace perché sempre molto schietta, avventuriera e capace. Ha partecipato a numerosi reality show, anche spagnoli, si è cimentata … L'articolo Avete mai visto Elettra Lamborghini da piccola? Frangetta e occhi azzurrissimi FOTO proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 9 febbraio 2021) “!” a Sanremo 2020 è stata sempre introdotta così; con il suo brano “Musica e il resto scompare”ha conquistato anche il palco dell’Ariston. È una delle figure dello showbiz nostrano più amate. Piace perché sempre molto schietta, avventuriera e capace. Ha partecipato a numerosi reality show, anche spagnoli, si è cimentata … L'articolomaidaproviene da Velvet Gossip.

MetaErmal : Come oggi, 4 anni fa, mi preparavo a salire sul palco dell’Ariston per cambiare le mie stelle. Senza il vostro supp… - amorsisulcuore : RT @WittyTV: In studio a #UominieDonne una Tina come non l'avete mai vista... ?? Siete tutti sintonizzati su Canale 5? - bitrivee : RT @lNDlEHAR: canzone sottovalutatissima ma bellissima briciole di calcutta ascoltatela se non lo avete mai fatto - WittyTV : In studio a #UominieDonne una Tina come non l'avete mai vista... ?? Siete tutti sintonizzati su Canale 5? - chucara2000 : @LegaSalvini Già state litigando come in campagna elettorale? Anche voi politici lavorerete, come mai avete fatto. -