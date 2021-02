Aversa | blitz dei ladri in via Roma | svaligiato un noto negozio di abbigliamento

Leggi su teleclubitalia

(Di martedì 9 febbraio 2021)in azione a via, ad. Nella notte tra domenica e lunedì un gruppo di ignoti si è introdotto all’interno deldi“Daniel Day” e ha portato via abiti per migliaia di euro.in azione in via: furto da migliaia di euro I malviventi sono entrati in azione L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.