Australian Open 2021, prima vittoria Slam per il 2003 Alcaraz Garfia: "Ero nervoso" (Di martedì 9 febbraio 2021) La prima volta non si scorda mai. Carlos Alcaraz Garfia ha superato il primo turno agli Australian Open 2021, diventando così il primo classe 2003 a riuscirci. Lo spagnolo si è imposto sull'olandese Botic Van de Zandschulp con il punteggio di 6-1 6-4 6-4: "Ho dormito molto bene – ha detto in conferenza -. Questa mattina mi sono svegliato un po' nervoso. Ero teso nei primi due giochi ma poi mi sentivo meglio. Pablo Carreño Busta è come un fratello per me, mi aiuta. Significa molto per me avere Pablo dalla mia parte, il fatto che guardi le mie partite e mi supporti. Nadal? Cerco di concentrarmi su di me, non sui social media. Non accuso i paragoni con Rafa". SportFace.

