Aurora Ramazzotti pubblica questa foto sexy, papà eros commenta così (Di martedì 9 febbraio 2021) Aurora Ramazzotti foto eros – solonotizie24eros Ramazzotti e la figlia Aurora hanno sempre avuto un rapporto molto speciale, come confermato dalle tante dediche d’amore che i due si scrivono sui social e anche dal modo in cui il cantante ha commentato recentemente le foto sexy condivise dalla figlia nella sua pagina Instagram. Aurora Ramazzotti in questi anni sta cercando di costruire la sua carriera nel mondo dello spettacolo approfondendo attraverso gli studi e lavorando così sul suo talento sia in campo musicale e non solo. Nel frattempo, la giovane figlia di eros Ramazzotti e Michelle Hunziker è diventata una nota influencer, ... Leggi su solonotizie24 (Di martedì 9 febbraio 2021)– solonotizie24e la figliahanno sempre avuto un rapporto molto speciale, come confermato dalle tante dediche d’amore che i due si scrivono sui social e anche dal modo in cui il cantante hato recentemente lecondivise dalla figlia nella sua pagina Instagram.in questi anni sta cercando di costruire la sua carriera nel mondo dello spettacolo approfondendo attraverso gli studi e lavorandosul suo talento sia in campo musicale e non solo. Nel frattempo, la giovane figlia die Michelle Hunziker è diventata una nota influencer, ...

MarcomelC : Non vorrei mai avere come amico uno come Tommaso, uno che ti condanna senza appello appena fai un errore e che mand… - _Anahys_ : Aurora Ramazzotti ti capiamo #GFVIP - ViaColTrash : Ripetiamo tutti insieme: Aurora Ramazzotti ha ragione a essersi allontanata da una persona così meschina e falsa. #gfvip - Narite77 : “Safer Internet Day!” with Marco Montemagno, Aurora Ramazzotti, @m_hunziker, @saluis97, lorenzo jova,… -

Ultime Notizie dalla rete : Aurora Ramazzotti Tommaso Zorzi, Aurora Ramazzotti rompe il silenzio dopo la loro lite

Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi, Aurora Ramazzotti rompe il silenzio dopo la loro lite. L'influencer ha raccontato nella casa di aver litigato a luglio con la sua migliore amica Tommaso Zorzi è uno dei concorrenti più amati di questa ...

Aurora Ramazzotti, si spoglia in tre foto e oscura Michelle: bellissima

La meravigliosa figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti condivide con i suoi 2 milioni di followers 3 scatti: eccoli! Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram) Nel post indossa uno smanicato dolcevita bianco, un paio di pantaloni color panna ed una cinta marrone abbinata al cardigan: un outfit super autunnale! Il make - ...

Aurora Ramazzotti splendida su Instagram: Eros e Marica commentano DiLei Vip Aurora Ramazzotti sexy su Instagram: il commento di papà Eros (e di Marica Pellegrinelli)

'Domenica dai toni autunnali', così Aurora Ramazzotti commenta il look di oggi - 'quasi total Trussardi' - che sfoggia su Instagram. Sotto il post di Aurora Ramazzotti e i commenti di Eros e Marica Il ...

Aurora Ramazzotti splendida su Instagram: Eros e Marica commentano

Aurora Ramazzotti è splendida su Instagram ed Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli commentano. La figlia di Michelle Hunziker è sempre più bella ed è amatissima dai suoi fan. Fra le ultime foto pubb ...

Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi,rompe il silenzio dopo la loro lite. L'influencer ha raccontato nella casa di aver litigato a luglio con la sua migliore amica Tommaso Zorzi è uno dei concorrenti più amati di questa ...La meravigliosa figlia di Michelle Hunziker ed Eroscondivide con i suoi 2 milioni di followers 3 scatti: eccoli! Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@therealauroragram) Nel post indossa uno smanicato dolcevita bianco, un paio di pantaloni color panna ed una cinta marrone abbinata al cardigan: un outfit super autunnale! Il make - ...'Domenica dai toni autunnali', così Aurora Ramazzotti commenta il look di oggi - 'quasi total Trussardi' - che sfoggia su Instagram. Sotto il post di Aurora Ramazzotti e i commenti di Eros e Marica Il ...Aurora Ramazzotti è splendida su Instagram ed Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli commentano. La figlia di Michelle Hunziker è sempre più bella ed è amatissima dai suoi fan. Fra le ultime foto pubb ...