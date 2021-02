Audi e-tron GT | la Granturismo a elettroni che stupisce Ecco prezzi e allestimenti – FOTO

trong>Audi

trong>Audi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 febbraio 2021) Un mix fra design e tecnica avanzata, che trova pochi riscontri nel panorama automobilistico attuale, se non dalle parti di Zuffenhausen, da dove viene la cugina Porsche Taycan: si parla dell’ultima nata in casatrong>, la nuova e-GT. Le sue linee da coupé a quattro porte, sportive e slanciate, nascondo una meccanica capace di prestazioni da cardiopalmo e a zero emissioni allo scarico. Con la sorella Porsche condivide la base telaistica e tecnologica. Per dirla con le parole della casa madre, la e-è “un’trong> che il mondo non ha mai visto prima”. Senza contare che la meccanica elettrica assicura un coefficiente di penetrazione aerodinamica da record, pari a 0,24 (in velocità, il carico verticale sulla coda è regolato da uno spoiler ...