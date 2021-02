Audi e-tron GT - Fino a 646 CV per la berlina-coupé elettrica (Di martedì 9 febbraio 2021) La granturismo del futuro: con questa definizione roboante, l' trong>Audi trong> ha presentato ufficialmente la e-tron GT. Realizzata sul pianale J1, impiegato anche per la Porsche Taycan, la GT è la prima elettrica di Ingolstadt a basarsi su una piattaforma nativa, cioè progettata all'origine per veicoli a batteria e non derivata da un'architettura tradizionale, come accaduto per le Suv e-tron ed e-tron Sportback. La sportiva sarà disponibile in primavera in due varianti: la e-tron GT quattro con prezzi a partire da 99.800 euro (in Germania) e la più sportiva RS e-tron GT, disponibile con un listino base di 138.200 euro. Cinque metri di grinta. La formula è quella della berlina-coupé dalla spiccata indole sportiva, ... Leggi su quattroruote (Di martedì 9 febbraio 2021) La granturismo del futuro: con questa definizione roboante, l'trong> ha presentato ufficialmente la e-GT. Realizzata sul pianale J1, impiegato anche per la Porsche Taycan, la GT è la primadi Ingolstadt a basarsi su una piattaforma nativa, cioè progettata all'origine per veicoli a batteria e non derivata da un'architettura tradizionale, come accaduto per le Suv e-ed e-Sportback. La sportiva sarà disponibile in primavera in due varianti: la e-GT quattro con prezzi a partire da 99.800 euro (in Germania) e la più sportiva RS e-GT, disponibile con un listino base di 138.200 euro. Cinque metri di grinta. La formula è quella delladalla spiccata indole sportiva, ...

