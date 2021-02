Audi e-tron GT | ecco la Granturismo nell’era della mobilità elettrica

Leggi su vanityfair

(Di martedì 9 febbraio 2021) Arriva Audi e-tron GT: la Casa dei quattro anelli ha presentato la prima Granturismo a elettroni del brand nonché l’Audi più potente di sempre. La coupé a quattro porte, top di gamma della rivoluzionaria famiglia Audi e-tron, è stata svelata in occasione del «Day of Progress», il techday che Audi dedica al progresso tecnologico nell’ambito della mobilità a zero emissioni. Sviluppata da Audi Sport, Audi e-tron GT costituisce l’apice dell’evoluzione sostenibile della sportività dei quattro anelli.