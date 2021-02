Atletica, Jacobs sfiora il record italiano: 6?54 sui 60 metri a Lievin (Di martedì 9 febbraio 2021) Sorride Marcell Jacobs che sui 60 metri del meeting di Lievin in Francia fa registrare un doppio 6?54 (corso sia in batteria che in finale), crono che equivale alla seconda prestazione italiana di sempre a soli tre centesimi dal record nazionale di 6?51 che dal 2013 appartiene a Michael Tumi. Il velocista azzurro in finale ha battuto lo statunitense Mike Rodgers (6?60) e l’ivoriano Arthur Cisse (6?61). Un risultato che permette a Jacobs di rafforzare la leadership europea stagionale a poche settimane dagli Europei al coperto di Torun (Polonia, 4-7 marzo). SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 9 febbraio 2021) Sorride Marcellche sui 60del meeting diin Francia fa registrare un doppio 6?54 (corso sia in batteria che in finale), crono che equivale alla seconda prestazione italiana di sempre a soli tre centesimi dalnazionale di 6?51 che dal 2013 appartiene a Michael Tumi. Il velocista azzurro in finale ha battuto lo statunitense Mike Rodgers (6?60) e l’ivoriano Arthur Cisse (6?61). Un risultato che permette adi rafforzare la leadership europea stagionale a poche settimane dagli Europei al coperto di Torun (Polonia, 4-7 marzo). SportFace.

