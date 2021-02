Atalanta | sfida decisiva con il Napoli Gasp | «Competitivi | vogliamo la finale»

sportli26181512 : #Atalanta, Gasperini: 'Napoli squadra di valore, ma vogliamo la finale': Il tecnico nerazzurro alla vigilia della s… - webecodibergamo : l tecnico nerazzurro: «Ogni situazione andrà sfruttata al massimo e i margini di errore si ridurranno. Nell’andata… - siciliafeed : Coppa Italia: Atalanta-Napoli, la sfida vale la finale - JoseDavidRodri : RT @Atalanta_BC: ??? Gian Piero #Gasperini sulla sfida di #CoppaItalia ?? Gasperini's words about #AtalantaNapoli #GoAtalantaGo ???? https… - atalanta_arg : RT @Atalanta_BC: ??? Gian Piero #Gasperini sulla sfida di #CoppaItalia ?? Gasperini's words about #AtalantaNapoli #GoAtalantaGo ???? https… -

... è arrivato il verdetto che Gattuso sperava di non ricevere in vista dellacontro la Juventus ...a causa del match di ritorno delle semifinali di Coppa Italia rispettivamente controe ...LE MOSSE DI GATTUSO Sul fronte partenopeo delle probabili formazioni diNapoli , ... così come Manolas che tuttavia almeno proverà fino all'ultimo di giocare questa importantissimadi ...Gian Piero Gasperini ha presieduto la conferenza stampa antecedente ad Atalanta-Napoli, appuntamento valevole per le semifinali di ritorno della Coppa Italia 2020/2021. Il tecnico della Dea ha esplici ...Dopo la rifinitura è intervenuto ai microfoni ufficiali del club l'allenatore nerazzurro Gian Piero Gasperini, che ha presentato così la sfida di domani con il Napoli ...