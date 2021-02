Atalanta-Napoli | i convocati di Gattuso | emergenza in difesa | rientra Ruiz

(Di martedì 9 febbraio 2021) Alla vigilia di, match valido per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia,ha diramato la lista dei. Confermata l’in, con Koulibaly e Manolas che saranno assenti, mentre a centrocampo torna Fabian, assente nelle ultime settimane a causa del Covid. Assente anche Mertens in attacco. Ci sarà, invece, Osimehn. Il match è in programma domani sera alle 20.45. All’andata terminò 0-0. La lista completa. Portieri: Meret, Ospina, Contini. Difensori: Di Lorenzo, Hysaj, Maksimovic, Rrahmani, Mario Rui, Zedadka, Costanzo. Centrocampisti: Demme, Elmas, Lobotka, Fabian, Zielinski, Bakayoko. Attaccanti: Lozano, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne, Cioffi. SportFace.

sechesi : Atalanta-Napoli Napoli-Juventus Granada-Napoli Atalanta-Napoli Napoli-Granada Aspettando il tampone negativo di K… - sscnapoli : ?? | I convocati di #AtalantaNapoli ?? #CoppaItalia ?? - Atalanta_BC : ??? Gian Piero #Gasperini sulla sfida di #CoppaItalia ?? Gasperini's words about #AtalantaNapoli #GoAtalantaGo ???? - da____niel : RT @sscnapoli: ?? | I convocati di #AtalantaNapoli ?? #CoppaItalia ?? - Stenapoli : RT @sscnapoli: ?? | I convocati di #AtalantaNapoli ?? #CoppaItalia ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Napoli

- A poco più di 24 ore dalla super sfida del Gewiss Stadium contro l'per la semifinale di ritorno di Coppa Italia , Gennaro Gattuso ha comunicato la lista dei convocati del suo...Rino Gattuso ha diramato l'elenco dei giocatori convocati per la sfida di domani sera contro l': ecco la listaTorna in una convocazione Fabian Ruiz, lo spagnolo del Napoli che ha messo da parte il problema covid ed è tornato ad allenarsi ieri con il gruppo di Gattuso. L'azzurro sarà ...È stallo per il rinnovo di Jeremie Boga con il Sassuolo. Come riportato da TMW, al momento non sono stati ancora fissati incontri per il prolungamento dell'esterno franco-ivoriano ...