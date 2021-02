Atalanta-Napoli, Gasperini: “Opportunità da sfruttare, margini di errore minimi” (Di martedì 9 febbraio 2021) Gian Piero Gasperini ha presieduto la conferenza stampa antecedente ad Atalanta-Napoli, appuntamento valevole per le semifinali di ritorno della Coppa Italia 2020/2021. Il tecnico della Dea ha esplicitato obiettivi a breve termine in merito all’incontro con il club campano, augurandosi di non ripetere le ingenuità dell’andata (0-0). Di seguito le considerazioni di Gasperini, pronto per il penultimo atto del torneo: “Penso che sarà una partita diversa rispetto a quella dell’andata. Domani giochiamo, per così dire, il secondo tempo di queste semifinali e sarà quello decisivo, quindi ogni situazione andrà sfruttata al massimo e i margini di errore si ridurranno. Abbiamo visto però all’andata che siamo competitivi anche contro una squadra di valore come il Napoli. Per ... Leggi su sportface (Di martedì 9 febbraio 2021) Gian Pieroha presieduto la conferenza stampa antecedente ad, appuntamento valevole per le semifinali di ritorno della Coppa Italia 2020/2021. Il tecnico della Dea ha esplicitato obiettivi a breve termine in merito all’incontro con il club campano, augurandosi di non ripetere le ingenuità dell’andata (0-0). Di seguito le considerazioni di, pronto per il penultimo atto del torneo: “Penso che sarà una partita diversa rispetto a quella dell’andata. Domani giochiamo, per così dire, il secondo tempo di queste semifinali e sarà quello decisivo, quindi ogni situazione andrà sfruttata al massimo e idisi ridurranno. Abbiamo visto però all’andata che siamo competitivi anche contro una squadra di valore come il. Per ...

