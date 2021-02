Atalanta-Napoli domani in tv: orario, canale e diretta streaming semifinale ritorno Coppa Italia (Di martedì 9 febbraio 2021) Napoli e Atalanta si giocano un posto in finale di Coppa Italia 2020/2021: ecco la data, l’orario e le informazioni sulla diretta streaming della sfida di domani in programma allo Stadio Diego Armando Maradona. I partenopei potrebbero approdare all’atto conclusivo in caso di vittoria o pareggio con gol visto lo 0-0 dell’andata: si scende in campo alle ore 20.45 di mercoledì 10 febbraio: Per quanto riguarda la diretta tv, sarà garantita da Rai Uno, streaming su Rai Play, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con highlights e pagelle al termine della partita. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 9 febbraio 2021)si giocano un posto in finale di2020/2021: ecco la data, l’e le informazioni sulladella sfida diin programma allo Stadio Diego Armando Maradona. I partenopei potrebbero approdare all’atto conclusivo in caso di vittoria o pareggio con gol visto lo 0-0 dell’andata: si scende in campo alle ore 20.45 di mercoledì 10 febbraio: Per quanto riguarda latv, sarà garantita da Rai Uno,su Rai Play, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con highlights e pagelle al termine della partita. SportFace.

sechesi : Atalanta-Napoli Napoli-Juventus Granada-Napoli Atalanta-Napoli Napoli-Granada Aspettando il tampone negativo di K… - sscnapoli : ?? | #AtalantaNapoli sarà diretta dall’arbitro La Penna di Roma ?? - Atalanta_BC : ?? Sarà Federico #LaPenna l'arbitro di #AtalantaNapoli ?? Federico La Penna to referee Wednesday's match La designa… - tuttoatalanta : Napoli fra le valutazioni su Gattuso e l'Atalanta in Coppa: Manolas out, emergenza anche in difesa… - infoitsport : Sconcerti sulla Serie A: “Ritornano i grandi bomber. Napoli, Roma e Atalanta sembrano aver sbagliato epoca…” -