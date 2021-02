Atalanta, i convocati di Gasperini per il Napoli (Di martedì 9 febbraio 2021) Gian Piero Gasperini ha diramato i convocati per la gara Atalanta-Napoli, in programma domani al Gewiss Stadium di Bergamo, match valido come semifinale di ritorno di Coppa Italia. Fuori Hateboer, Romero (squalificato) e Sutalo, che ha problemi alla caviglia. Di seguito la lista completa: Portieri: Rossi, Sportiello, Gollini.Difensori: Toloi, Maehle, Palomino, Gosens, Caldara, Djimsiti, Ruggeri, Ghislandi.Centrocampisti: Freuler, De Roon, Malinovskyi, Kovalenko, Pessina, Miranchuk, Pasalic.Attaccanti: Lammers, Muriel, Ilicic, Zapata. Foto: Twitter Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 9 febbraio 2021) Gian Pieroha diramato iper la gara, in programma domani al Gewiss Stadium di Bergamo, match valido come semifinale di ritorno di Coppa Italia. Fuori Hateboer, Romero (squalificato) e Sutalo, che ha problemi alla caviglia. Di seguito la lista completa: Portieri: Rossi, Sportiello, Gollini.Difensori: Toloi, Maehle, Palomino, Gosens, Caldara, Djimsiti, Ruggeri, Ghislandi.Centrocampisti: Freuler, De Roon, Malinovskyi, Kovalenko, Pessina, Miranchuk, Pasalic.Attaccanti: Lammers, Muriel, Ilicic, Zapata. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

