AstraZeneca, il vaccino arriva prima: giovedì partono le somministrazioni (Di martedì 9 febbraio 2021) La prenotazione si effettua sempre sul portale prenotavaccino.sanita.toscana.it. Il vaccino AstraZeneca può essere somministrato, secondo le indicazioni delle autorità sanitarie europee e nazionali, ... Leggi su firenzetoday (Di martedì 9 febbraio 2021) La prenotazione si effettua sempre sul portale prenota.sanita.toscana.it. Ilpuò essere somministrato, secondo le indicazioni delle autorità sanitarie europee e nazionali, ...

