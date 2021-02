Assassin' s Creed è in arrivo su mobile grazie alla collaborazione tra Ubisoft e Tencent

(Di martedì 9 febbraio 2021) Un nuovo'sperè solo il primo dei nuovi piani d'azione previsti daanche al supporto di: è quanto rivela il noto analista videoludico Daniel Ahmad, che afferma che un nuovo titolo (presumibilmente spin-off) della saga arriverà su cellulari, ma utilizzando addirittura il motore grafico dell'Unreal Engine 4. A giudicare dall'artwork allegato, l'ambientazione è chiaramente cinese, ma sembrerebbe non avere nulla a che fare con l''sChronicles: China uscito nel 2015. Ma le previsioni/rivelazioni non si fermano qui: secondo Ahmadstarebbe pensando di prendere d'assalto il florido mercato dei titoli, in particolare quelli Free to Play, e presto ...

Come ormai ben sappiamo i giocatori PC, sono sempre quelli più fortunati con i giochi gratis. Una nuova dimensione di azione furtiva Assassin's Creed Chronicles consente di provare il brivido d'impers ...Ubisoft ha dichiarato di aver intenzione di allontanarsi dalla produzione di soli giochi AAA e di puntare ad altri mercati: Assassin's Creed free to play?. Ubisoft è nota soprattutto per la sua ...