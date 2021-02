Ascolti tv | oltre 5 milioni per “Il Commissario Ricciardi”

(Di martedì 9 febbraio 2021) Si conferma la serie Rai con Lino Guanciale Non c’è storia con le fiction Rai. Si conferma ancora una volta il successo delle produzioni in onda su Rai 1: ieri sera, 8 febbraio, “Il” si è imposto negli. La serie con Lino Guanciale ha totalizzato 5.5con il 23% di share. Alle spalle, con record stagionale (che comunque non basta) il “Grande Fratello Vip”, con 3.692.000 spettatori con il 21.2% di share. Su Rai 2, NCIS ha registrato 134.000 spettatori pari al 4.4% di share. Su Italia 1 Transporter: Extreme ha catturato l’attenzione di 1.636.000 spettatori (6.4%). Su Rai3 Presa Diretta ha raccolto davanti al video 1.298.000 spettatori pari ad uno share del 5.2%. Leggi anche: “Il”: viaggio nel set con una Campania anni ...

Tante erano le sfide in onda oltre a quella sulle due ammiraglie avversarie. Cerchiamo di capire insieme le preferenze del pubblico. Ascolti Tv, dati Auditel ieri, 8 febbraio 2021: Il Commissario Ricciardi si conferma ancora una volta il successo delle produzioni in onda su Rai 1.