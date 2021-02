Ascolti Tv lunedì 8 febbraio 2021 Il Commissario Riccardi 5.5 milioni, GF Vip 5 3.6 milioni (Di martedì 9 febbraio 2021) Ascolti Tv lunedì 8 febbraio Prima serata Il Commissario Ricciardi5.521 milioni e 22.9% (21:36 – 23:26) 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Grande Fratello Vip 5 3.692 milioni e 21.2% (21:48 – 1.06) 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln (GF Night 1.794 mln e 31.3% GF Live 867 mila 18.6% Transporter Extreme1.636 milioni e 6.4% 15-64 Commerciale% 15-34 Giovani % +55 Adulti % Presadiretta 1.298 milioni e 5.2% 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani 5% +55 Adulti % Quarta Repubblica 1.283 milioni e 5.2% 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani +55 Adulti NCIS (r) 1.134 milioni e ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 9 febbraio 2021)TvPrima serata IlRicciardi5.521e 22.9% (21:36 – 23:26) 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Grande Fratello Vip 5 3.692e 21.2% (21:48 – 1.06) 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln (GF Night 1.794 mln e 31.3% GF Live 867 mila 18.6% Transporter Extreme1.636e 6.4% 15-64 Commerciale% 15-34 Giovani % +55 Adulti % Presadiretta 1.298e 5.2% 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani 5% +55 Adulti % Quarta Repubblica 1.283e 5.2% 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani +55 Adulti NCIS (r) 1.134e ...

