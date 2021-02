Arte: è morta Aurora Nomellini, la pittrice che dipingeva solo fiori (Di martedì 9 febbraio 2021) Firenze, 9 feb. – (Adnkronos) – La pittrice fiorentina Aurora Nomellini, nota per i suoi dipinti di fiori, è morta improvvisamente a Firenze domenica 7 febbraio all’età di 74 anni. I funerali si sono svolti oggi nella chiesa di san Felice ad Ema. Era nata nel capoluogo toscano nel 1947 in una famiglia di pittori: il padre era Vittorio Nomellini, il nonno Plinio Nomellini, uno dei maggiori esponenti del Divisionismo, e lo zio Masssimo Campigli. I fiori e la flora mediterranea, in tutte le sfumature in un valzer variopinto di rose, dalie, camelie, margherite, oleandri, iris, strelitzie e rodondendri sono i protagonisti indiscussi delle opere della pittrice, in particolare tele ad olio ed acquerelli. Numerose le mostre in Italia allestite ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 9 febbraio 2021) Firenze, 9 feb. – (Adnkronos) – Lafiorentina, nota per i suoi dipinti di, èimprovvisamente a Firenze domenica 7 febbraio all’età di 74 anni. I funerali si sono svolti oggi nella chiesa di san Felice ad Ema. Era nata nel capoluogo toscano nel 1947 in una famiglia di pittori: il padre era Vittorio, il nonno Plinio, uno dei maggiori esponenti del Divisionismo, e lo zio Masssimo Campigli. Ie la flora mediterranea, in tutte le sfumature in un valzer variopinto di rose, dalie, camelie, margherite, oleandri, iris, strelitzie e rodondendri sono i protagonisti indiscussi delle opere della, in particolare tele ad olio ed acquerelli. Numerose le mostre in Italia allestite ...

