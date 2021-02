Arriva il decreto sugli anticorpi monoclonali | tra mille dubbi

(Di martedì 9 febbraio 2021) Pubblicato in Gazzetta ufficiale ilche sancisce l'approvazione dell'uso dicontro le forme gravi di Covid - 19: prevede lo stanziamento di fondi per studi indipendenti per la ...

Pubblicato in Gazzetta ufficiale ilche sancisce l'approvazione dell'uso di anticorpi monoclonali contro le forme gravi di Covid - 19: prevede lo stanziamento di fondi per studi indipendenti per la valutazione dell'efficacia... rimarrà divieto? Le ipotesi 9 Febbraio 2021 Lunedì 15 febbraio scade illegge sugli ... Read More Ambiente Imballaggi green, ecco l'etichetta ambientale digitale 9 Febbraio 2021l'...Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto che sancisce l’approvazione dell’uso di anticorpi monoclonali contro le forme gravi di Covid-19: prevede lo stanziamento di fondi per studi indipendenti per ...Il 15 febbraio scade il divieto di spostamento tra regioni gialle. Cosa farà il nuovo governo? Servirà un altro decreto per prorogare il blocco, o dal 16 febbraio potremo di nuovo muoverci liberamente ...