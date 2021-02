Arrestato calciatore: trovato con 26 chili di cocaina e 200mila euro in contanti. Noto al gossip per un flirt con Antonella Mosetti (Di martedì 9 febbraio 2021) trovato in casa con oltre 26 chili di cocaina. Per questo motivo l’ex calciatore delle giovanili della Lazio, che ha militato anche nel Prato e nel Pavia, Noto anche al gossip per avere avuto un flirt con Antonella Mosetti, ex volto di Non è la Rai, ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello Vip e ospite dei salotti di Mediaset, è stato Arrestato dai carabinieri di Ostia. Il 32enne si trova detenuto nel carcere di Rebibbia e ora dovrà rispondere dell’accusa, pesantissima, di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo quanto emerso, i carabinieri di Ostia hanno portato a termine l’attività antidroga che ha permesso di localizzare quello che si è rivelato un vero e proprio deposito di ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 9 febbraio 2021)in casa con oltre 26di. Per questo motivo l’exdelle giovanili della Lazio, che ha militato anche nel Prato e nel Pavia,anche alper avere avuto uncon, ex volto di Non è la Rai, ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello Vip e ospite dei salotti di Mediaset, è statodai carabinieri di Ostia. Il 32enne si trova detenuto nel carcere di Rebibbia e ora dovrà rispondere dell’accusa, pesantissima, di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo quanto emerso, i carabinieri di Ostia hanno portato a termine l’attività antidroga che ha permesso di localizzare quello che si è rivelato un vero e proprio deposito di ...

