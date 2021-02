Arisa, nuovo look per Sanremo: le foto su Instagram (Di martedì 9 febbraio 2021) Corti, lunghi e a caschetto, fino all’aggiunta di qualche ciocca molto più chiara: Arisa cambia look ai capelli abbastanza di frequente, sperimentando sia nel colore che nelle lunghezze, e i fan sono abituati e l’apprezzano in tutte le sue affascinanti versioni. Non da ultima quella che l’artista ha postato nelle Stories su Instagram in cui si mostra in una versione nuovissima. Che sia l’acconciatura con cui la cantante e professoressa di Amici ha scelto per presentarsi sul palco dell’Ariston? Potrebbe essere proprio così, ma intanto – nell’attesa di vederla in gara nella prossima edizione della kermesse canora – i tanti fan hanno potuto ammirare la cantante nella nuova versione con i capelli lunghi nelle Stories pubblicate sul profilo Instagram. Arisa al momento non ha ancora pubblicato una ... Leggi su dilei (Di martedì 9 febbraio 2021) Corti, lunghi e a caschetto, fino all’aggiunta di qualche ciocca molto più chiara:cambiaai capelli abbastanza di frequente, sperimentando sia nel colore che nelle lunghezze, e i fan sono abituati e l’apprezzano in tutte le sue affascinanti versioni. Non da ultima quella che l’artista ha postato nelle Stories suin cui si mostra in una versione nuovissima. Che sia l’acconciatura con cui la cantante e professoressa di Amici ha scelto per presentarsi sul palco dell’Ariston? Potrebbe essere proprio così, ma intanto – nell’attesa di vederla in gara nella prossima edizione della kermesse canora – i tanti fan hanno potuto ammirare la cantante nella nuova versione con i capelli lunghi nelle Stories pubblicate sul profiloal momento non ha ancora pubblicato una ...

