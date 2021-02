Arcuri ha le ore contate? Ecco chi potrebbe sostituirlo (Di martedì 9 febbraio 2021) Martina Piumatti Draghi dovrà decidere: confermare Arcuri o trovare un'alternativa. Due le ipotesi: il "modello Bertolaso" con la Protezione civile in campo o affidare la logistica a esperti delle forze armate Arcuri o non Arcuri? Questo è il dilemma. Con l'arrivo di Mario Draghi la poltrona del super commissario per l'emergenza potrebbe avere le ore contate. E dopo la molto discussa, e discutibile, gestione centralizzata della crisi pandemica ci si chiede che fine farà Domenico Arcuri. Dalle mascherine alle siringhe strapagate ai "famigerati" banchi a rotelle, al potenziamento delle terapie intensive, al piano vaccinale che fa acqua fino al "pasticcio" delle primule. Difficile che il premier incaricato, con riserva, possa confermarlo una volta entrato in carica. In ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 9 febbraio 2021) Martina Piumatti Draghi dovrà decidere: confermareo trovare un'alternativa. Due le ipotesi: il "modello Bertolaso" con la Protezione civile in campo o affidare la logistica a esperti delle forze armateo non? Questo è il dilemma. Con l'arrivo di Mario Draghi la poltrona del super commissario per l'emergenzaavere le ore. E dopo la molto discussa, e discutibile, gestione centralizzata della crisi pandemica ci si chiede che fine farà Domenico. Dalle mascherine alle siringhe strapagate ai "famigerati" banchi a rotelle, al potenziamento delle terapie intensive, al piano vaccinale che fa acqua fino al "pasticcio" delle primule. Difficile che il premier incaricato, con riserva, possa confermarlo una volta entrato in carica. In ...

Zamberlett : RT @SecolodItalia1: “Dimissioni immediate di Arcuri”. Migliaia di adesioni in poche ore alla petizione on line - GloriaShankari : RT @SecolodItalia1: “Dimissioni immediate di Arcuri”. Migliaia di adesioni in poche ore alla petizione on line - barbara_costa11 : RT @SecolodItalia1: “Dimissioni immediate di Arcuri”. Migliaia di adesioni in poche ore alla petizione on line - DiacronicoMurra : RT @SecolodItalia1: “Dimissioni immediate di Arcuri”. Migliaia di adesioni in poche ore alla petizione on line - LelloEsposito5 : RT @SecolodItalia1: “Dimissioni immediate di Arcuri”. Migliaia di adesioni in poche ore alla petizione on line -