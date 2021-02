Antonio Cassano, il re dei talenti sprecati secondo France Football (Di martedì 9 febbraio 2021) Il prestigioso periodico Francese France Football ha stilato una speciale classifica sui talenti sprecati, i calciatori che non sono riusciti a dimostrare il loro infinito potenziale. Grazie a questa classifica si riscoprono tante vecchie conoscenze della Serie A, a partire dal primo posto dove troviamo Antonio Cassano, il re dei campioni che si sono buttati via. “Si può parlare di talento sprecato per chi ha vinto Scudetto e Liga, ha segnato 150 gol, di cui uno nella finale di Euro 2012? Sì, se si tratta di Antonio Cassano. Le cassanate, lo stile di vita discutibile e i problemi di salute che hanno reso la sua carriera un ottovolante”. Anche Francesco Totti lo ha ricordato nella sua biografia: “È il più forte con cui ... Leggi su sportface (Di martedì 9 febbraio 2021) Il prestigioso periodicoseha stilato una speciale classifica sui, i calciatori che non sono riusciti a dimostrare il loro infinito potenziale. Grazie a questa classifica si riscoprono tante vecchie conoscenze della Serie A, a partire dal primo posto dove troviamo, il re dei campioni che si sono buttati via. “Si può parlare di talento sprecato per chi ha vinto Scudetto e Liga, ha segnato 150 gol, di cui uno nella finale di Euro 2012? Sì, se si tratta di. Le cassanate, lo stile di vita discutibile e i problemi di salute che hanno reso la sua carriera un ottovolante”. Anchesco Totti lo ha ricordato nella sua biografia: “È il più forte con cui ...

