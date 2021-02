Antonella Clerici, il dolore del lutto mai superato: “Mi manchi…” (Di martedì 9 febbraio 2021) Antonella Clerici ha voluto ricordarlo così. Il suo dolore è intatto e non lo ha mai dimenticato. Antonella Clerici: Non nasconde la sua sofferenza La spumeggiante Antonella Clerici ha un amore smisurato per gli animali. La celebre conduttrice di E’sempre Mezzogiorno è sempre pronta ad elargire sorrisi e a portare serenità nelle case dei suoi milioni telespettatori. Ma, Antonella si porta dentro un vuoto lasciato dalla dipartita del suo amatissimo Oliver, un labrador che le ha tenuto compagnia per molti anni e che poi è volato via. Antonella Clerici: Ricorda il suo amato amico a quattro zampe La conduttrice è solita condividere con i suoi fans scatti e video concernenti la sua vita. ... Leggi su solonotizie24 (Di martedì 9 febbraio 2021)ha voluto ricordarlo così. Il suoè intatto e non lo ha mai dimenticato.: Non nasconde la sua sofferenza La spumeggianteha un amore smisurato per gli animali. La celebre conduttrice di E’sempre Mezzogiorno è sempre pronta ad elargire sorrisi e a portare serenità nelle case dei suoi milioni telespettatori. Ma,si porta dentro un vuoto lasciato dalla dipartita del suo amatissimo Oliver, un labrador che le ha tenuto compagnia per molti anni e che poi è volato via.: Ricorda il suo amato amico a quattro zampe La conduttrice è solita condividere con i suoi fans scatti e video concernenti la sua vita. ...

