Anticorpi monoclonali per trattare il Covid, Lilly: “Sono efficaci, aspettiamo piano organizzativo”. Il video (Di martedì 9 febbraio 2021) Anticorpi monoclonali per trattare il Covid, Lilly: “Sono efficaci, aspettiamo piano organizzativo” Roma, 9 feb. (askanews) – Anticorpi monoclonali, un’arma in più nella lotta al Covid-19 ora anche in Italia. All’indomani della pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto del ministro della Salute, Roberto Speranza, che autorizza il bamlanivimab e per la prima volta al mondo l’associazione di Anticorpi monoclonali bamlanivimab-etesevimab, prodotti dall’azienda farmaceutica Eli Lilly, e l’associazione di Anticorpi monoclonali della Regeneron/Roche, askanews è andata alla BSP ... Leggi su formiche (Di martedì 9 febbraio 2021)peril: “” Roma, 9 feb. (askanews) –, un’arma in più nella lotta al-19 ora anche in Italia. All’indomani della pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto del ministro della Salute, Roberto Speranza, che autorizza il bamlanivimab e per la prima volta al mondo l’associazione dibamlanivimab-etesevimab, prodotti dall’azienda farmaceutica Eli, e l’associazione didella Regeneron/Roche, askanews è andata alla BSP ...

