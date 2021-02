Anticipazioni Il Segreto, Puntata 14 Febbraio 2021: Don Filiberto Scioccato! (Di martedì 9 febbraio 2021) Anticipazioni Il Segreto Trama Puntata di Domenica 14 Febbraio 2021: don Filiberto sotto shock. Maqueda intravede Jean Pierre nel padiglione… Anticipazioni Il Segreto: Rosa ha una crisi quando sua madre cerca di indagare sul rapporto burrascoso tra lei e Marta. Alicia vince le elezioni, sconvolgendo don Filiberto. Maqueda si accorge che c’è un uomo nel padiglione, mentre Francisca arruola Lazaro Campuzano e promette di aiutarlo… Intrighi, piani oscuri, forti emozioni… Le Anticipazioni Il Segreto, sulla trama della Puntata in onda Domenica 14 Febbraio 2021, preannunciano tantissimi colpi di scena! Dagli spoiler si evince che Francisca sorprenderà ... Leggi su uominiedonnenews (Di martedì 9 febbraio 2021)IlTramadi Domenica 14: donsotto shock. Maqueda intravede Jean Pierre nel padiglione…Il: Rosa ha una crisi quando sua madre cerca di indagare sul rapporto burrascoso tra lei e Marta. Alicia vince le elezioni, sconvolgendo don. Maqueda si accorge che c’è un uomo nel padiglione, mentre Francisca arruola Lazaro Campuzano e promette di aiutarlo… Intrighi, piani oscuri, forti emozioni… LeIl, sulla trama dellain onda Domenica 14, preannunciano tantissimi colpi di scena! Dagli spoiler si evince che Francisca sorprenderà ...

