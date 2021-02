Anaao | bene D’Amato su vaccinazione a liberi professionisti

(Di martedì 9 febbraio 2021) Roma – “Anche se in ritardo, visto che la maggior parte dei sanitari e’ stato gia’ immunizzato, plaudo alle parole diche finalmente ha risposto ai nostri appelli per le vaccinazioni anti-Covid ai sanitari. Mi auguro che le somministrazioni vengano fatte nei termini indicati, entro febbraio”. A dirlo e’ Guido Coen Tirelli, segretario di, a proposito della decisione odierna dell’assessore alla Sanita’ del Lazio, Alessio, di avviare la somministrazione del vaccino ai medici

