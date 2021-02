Amsterdam | motociclisti | pedoni e animali | tutti sono in pericolo sulla strada ghiacciata

(Di martedì 9 febbraio 2021) Nessuno vorrebbe essere uno dei protagonisti di queste immagini riprese da una telecamera di sicurezza per le vie di. Come spesso accade in questo freddo periodo dell'anno nella capitale ...

Ultime Notizie dalla rete : Amsterdam motociclisti

Leggo.it

Nessuno vorrebbe essere uno dei protagonisti di queste immagini riprese da una telecamera di sicurezza per le vie di. Come spesso accade in questo freddo periodo dell'anno nella capitale olandese, un tratto della strada si è ghiacciato e la superficie scivolosa gioca brutti scherzi a tutti i passanti, ......del 1969 narra il viaggio attraverso l'America da Los Angeles alla Louisiana di due. ...di imprevisti ed equivoci che fa da sfondo all'intera trama del film ha il suo culmine ad, ...Nessuno vorrebbe essere uno dei protagonisti di queste immagini riprese da una telecamera di sicurezza per le vie di Amsterdam. Come spesso accade in questo freddo periodo dell’anno ...